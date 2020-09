De Britse actrice Diana Rigg, bekend van onder meer haar rol in de James Bond-film On Her Majesty's Secret Service is op 82-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Dat meldt BBC News donderdag.

De familie van Rigg liet via haar agent aan BBC News weten dat de actrice thuis is overleden. "Ze was thuis bij haar familie die in deze moeilijke tijd om privacy vraagt."

In 1994 werd de Britse actrice geridderd voor haar grote bijdrage aan de film- en televisiewereld. Rigg speelde naast haar rol van Tracy, de vrouw van James Bond in On Her Majesty's Secret Service ook de rol van Emma Peel in de tv-serie The Avengers (De Wrekers).Ook speelde ze jarenlang de rol van Lady Olenna Tyrell in Game of Thrones.

Diana Rigg als Tracy, de vrouw van James bond in On Her Majesty's Secret Service. (Foto: BrunoPress)