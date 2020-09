Zombieserie The Walking Dead stopt na het elfde seizoen. De laatste reeks zal uit 24 afleveringen bestaan en is vanaf eind 2021 te zien, meldt Variety woensdag.

Eerder werd al aangekondigd dat er voor het tiende seizoen zes extra afleveringen worden gemaakt, die begin 2021 moeten verschijnen. De release van het elfde seizoen werd uitgesteld vanwege het coronavirus. Tot eind 2022 zullen er nog afleveringen van The Walking Dead worden opgenomen en uitgebracht.

Dat de populaire fantasyreeks stopt, betekent niet dat alle verhalen tot een eind komen. Hoofdrolspelers Norman Reedus en Melissa McBride zijn gecast voor een spin-offserie, die in 2023 moet worden uitgebracht.

In april kwam naar buiten dat The Walking Dead-bedenker Frank Darabont 246 miljoen euro eist van zender AMC. De regisseur, die ook bekend is van The Shawshank Redemption en The Green Mile, werd halverwege het tweede seizoen ontslagen, maar zou naar verluidt wel recht hebben op 10 procent van de winst die de serie maakte.

The Hollywood Reporter meldde dat het zou gaan om een van de grootste claims in de geschiedenis van Hollywood. Vanwege de uitbraak van COVID-19 is de rechtszaak uitgesteld.