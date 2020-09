Een vervolg op de film Borat is volgens filmsite Collider in het geheim opgenomen. De film, waarin Sacha Baron Cohen in de huid kruipt van het populaire personage, zou zelfs al zijn vertoond aan een geselecteerd publiek.

In de film is het personage Borat inmiddels zo bekend dat hij undercover mensen moet interviewen. "Cohen speelt Borat die Cohen speelt", omschreef een van de bronnen.

Het is niet bekend wie de film produceert en financiert. 20th Century Fox bracht het eerste deel uit in 2004. Volgens Collider is het echter niet waarschijnlijk dat de studio, een dochterbedrijf van Disney, gedurende de coronacrisis een film voor zestien jaar en ouder uitbrengt. Het is daarom de verwachting dat Borat 2 op een van de bekende streamingdiensten zal verschijnen.

Ook is niet duidelijk of Larry Charles, de regisseur van Borat, ook in dit geval zijn medewerking heeft verleend.

Borat bracht in 2004 wereldwijd 262 miljoen dollar (ruim 222 miljoen euro) op. Baron Cohen maakte daarna nog andere comedy's waarin hij de hoofdrol speelde, zoals Brüno en The Dictator.