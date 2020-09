Sir Ronald Harwood is dinsdag op 85-jarige leeftijd een natuurlijke dood gestorven, meldt de manager van de Oscar-winnende toneelschrijver woensdag aan BBC News.

Harwood werd in 1934 als Ronald Horwitz geboren in Kaapstad. In 1984 werd zijn bewerking van het door hem geschreven toneelstuk The Dresser uit 1980 genomineerd voor de Oscar voor het beste bewerkte scenario. In diezelfde categorie won de toneelschrijver met de door Roman Polanski geregisseerde film The Pianist.

In 2008 werd Harwood genomineerd voor zijn bewerking van het scenario van Le Scaphandre et le Papillon, beter bekend als The Diving Bell and the Butterfly. "Ik zou erg blij zijn als mijn werk voortleeft na mijn dood", aldus de weduwnaar en vader van drie kinderen in 2018 over zijn creatieve nalatenschap.

Harwood wordt beschouwd als een van de grootste Britse toneelschrijvers van na de Tweede Wereldoorlog. In 2010 werd hij geridderd voor zijn verdiensten.