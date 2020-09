De organisatie achter de Oscars stelt vanaf 2024 diversiteitseisen aan de films die meedingen naar de prijs voor beste film, maakt The Academy woensdag bekend via Twitter.

Vanaf 2024 moeten films aan minimaal twee van de vier voorwaarden op het gebied van diversiteit voldoen om voor de Oscar voor beste film genomineerd te kunnen worden.

Een van de voorwaarden is zichtbare representatie bij bijvoorbeeld de casting van acteurs of de verwerking van ondervertegenwoordigde groepen in een verhaal.

De tweede voorwaarde waar filmbedrijven uit kunnen kiezen, is meer inclusiviteit binnen de filmcrew. De derde voorwaarde is gericht op het aanbod van stageplekken en talentontwikkeling binnen een filmproductie en de vierde is representatie in het marketing- en publiciteitsteam.

"De verandering begint nu", aldus de organisatie achter de Oscars. Vanaf 2022 moeten makers een formulier met vragen over diversiteit invullen om kans te maken in de categorie beste film. De formulieren hebben dan echter nog geen invloed op de nominaties.

In juni kondigde de organisatie achter de uitreiking van de Oscars veranderingen aan om diversiteit te stimuleren. In februari was de Zuid-Koreaanse film Parasite de eerste niet-Engelstalige winnaar in de categorie beste film.