Na maanden van uitstellen door het coronavirus, is het deze maand eindelijk zover: Disney brengt de liveactionremake van Mulan direct uit via Disney+. De verwachtingen waren hoog, maar sinds Mulan op de streamingdienst staat, ligt de film om meerdere redenen onder vuur op sociale media.

Omdat bioscopen op veel plekken in de wereld momenteel niet geopend zijn, besloot Disney om de nieuwe versie van de animatiefilm uit 1998 direct op hun eigen streamingdienst uit te brengen, maar wel tegen betaling. In de Verenigde Staten betaalt men 30 dollar en in Nederland gaat het om 22 euro. Deze prijs werd online geregeld met hoon ontvangen, maar moet de kosten van het maken van de film (geschat zo'n 200 miljoen dollar) zien te dekken.

De film, die sinds vrijdag te zien is, wordt overschaduwd door controverses. Zo wordt de hashtag #BoycottMulan veelvuldig op Twitter gebruikt nadat bleek dat hoofdrolspeelster Liu Yifei achter de politieacties tegen demonstranten in Hongkong staat.

De actrice deelde op het Chinese sociale medium Weibo een artikel van de door de Chinese regering geleide krant People's Daily waarin steun wordt uitgesproken voor het politieoptreden bij demonstraties tegen de inmenging van de Chinese regering in Hongkong. De demonstranten zijn van mening dat China vrijheden en de democratie in hun gebied proberen te beperken. Yifei schreef bij het artikel dat ook zij achter de politie staat.

Omstreden gebied in China in aftiteling bedankt

Oplettende kijkers valt het op dat in de aftiteling van Mulan verschillende overheidsorganisaties in de provincie Sinkiang worden bedankt voor hun medewerking aan de film. Deze provincie in China is omstreden, omdat er naar schatting meer dan een miljoen Oeigoeren in concentratiekampen gevangen worden gehouden.

Ook een veiligheidsbureau in de stad Turpan wordt genoemd. Volgens verschillende mensenrechtenorganisaties liggen er in de omgeving van die stad verschillende kampen waar de Oeigoeren worden vastgehouden, die onder leiding staan van het veiligheidsbureau.

De islamitische minderheid in de Chinese provincie wordt in de kampen opgesloten om 'heropgevoed' te worden, waarbij ze afstand moeten doen van hun islamitische cultuur. China ontkent de martelingen waar de mensenrechtenorganisaties over spreken en zegt dat er enkel Oeigoeren worden opgepakt om extremisme de kop in te drukken.

Disney heeft nog niet gereageerd op de ophef rondom Mulan.