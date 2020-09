Na het overlijden van Black Panther-hoofdrolspeler Chadwick Boseman onderzoekt Disney hoe de superheldenreeks voortgezet moet worden. Volgens Amerikaanse media heeft de filmstudio meerdere opties.

Disney verkeert op dit moment in diepe rouw nadat de 43-jarige Amerikaanse acteur eind augustus aan de gevolgen van darmkanker overleed.

Maar het bedrijf zit ook met de handen in het haar als het gaat over een vervolg op de film uit 2018 en eventuele 'gastoptredens' van het personage T'Challa in andere aankomende superheldenfilms uit de stal van Marvel.

Volgens The Hollywood Reporter, dat met meerdere ingewijden sprak, kan Disney het gat dat Boseman heeft achtergelaten op verschillende manieren proberen te vullen. De twee meest logische oplossingen behelzen het aanwijzen van een andere acteur om de rol van T'Challa te spelen of diens zuster Shuri koningin van Wakanda laten worden.

Fans zullen acteurs met elkaar gaan vergelijken

Voor die eerste optie lijken echter weinig acteurs warm te lopen, zo luidt de voorspelling. Fans die niets in een nieuwe acteur zien, zouden voor een slechte sfeer kunnen zorgen en de twee acteurs zouden sowieso met elkaar worden vergeleken.

Het koninkrijk aan Shuri geven lijkt de meest voor de hand liggende optie te zijn, omdat ook de stripboeken die de basis voor de film vormen voor een deel daarop hinten.

Een nieuwe Black Panther-film moet ergens in 2022 verschijnen, maar die datum was voor het overlijden van Boseman vastgesteld. De opnames voor een nieuwe film zijn nog niet van start gegaan en het is niet zeker wanneer ze wel zullen beginnen.