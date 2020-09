Netflix voegt niet alleen titels aan het aanbod toe, maar verwijdert ook films en series. NU.nl laat iedere dinsdag weten welke titels binnenkort verdwijnen.

Jackie Chan en Chris Tucker zijn deze week voor het laatst in Rush Hour 3 te zien. Daarnaast staan de comedyklassiekers Clueless en Ferris Bueller's Day Off op de planning om verwijderd te worden, net als de eerste film die de stuntmannen van Jackass maakten. Bekijk hieronder de nieuwste update.

8 september:

Tales of Irish Castles

9 september:

Rush Hour 3

SHOT! The Psycho Mantra of Rock

11 september:

Jane

Life of the Party

Rampage

12 september:

Secret in Their Eyes

84 Bekijk de trailer van Ferris Bueller's Day Off

14 september:

Clueless

Coach Carter

A Dog's Way Home

Ferris Bueller's Day Off

Gagarin: First in Space

Jackass: The Movie

Misfire

Natural Born Pranksters

Rumble

Larency

16 september:

Crossing Lines

30 september:

Sinatra: All or Nothing At All

Wyonna Earp