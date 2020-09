Ray Fisher ligt in de clinch met Warner Bros. De acteur beweert dat de filmstudio zijn klachten over de werkwijze op de set van Justice League in 2017 niet serieus nam. Warner Bros. claimt daarentegen dat Fisher niet mee wilde werken met een onafhankelijk onderzoek. Fisher zet daarom het moddergooien voort en doet een boekje open.

Fisher is van mening dat regisseur Joss Whedon en producenten Jon Berg en Geoff Johns zich op de set van de film zouden hebben misdragen ten opzichte van hem. Ook zou de 35-jarige acteur niet tevreden zijn geweest met de verhaallijn van zijn personage Cyborg in de film. Toen hij met suggesties kwam, werden deze echter niet aangehoord, beweert Fisher.

Nadat de acteur hierover zijn beklag had gedaan bij Warner Bros., stelde de filmstudio voor om een derde partij onafhankelijk onderzoek te laten doen. De acteur zou volgens de studio echter niet bereid zijn geweest daaraan mee te werken.

Warner Bros. stelt in een officiële verklaring, te lezen op Deadline, dat Fisher keer op keer weigerde mee te werken aan het onderzoek. "De onderzoeker heeft meerdere keren geprobeerd de heer Fisher te ontmoeten om zijn zorgen te bespreken, maar tot op heden heeft de heer Fisher geweigerd met de onderzoeker te praten."

Fisher heeft op zijn beurt via Twitter gereageerd op de beweringen. De acteur claimt dat hij wél met de onderzoeker heeft gesproken en dat Warner Bros. hem in diskrediet probeert te brengen om "mensen met macht" te beschermen. "WarnerBros. laat dit conflict escaleren tot een heel nieuw niveau, maar ik ben klaar voor de strijd", sluit hij zijn tweet af.

Fisher zou oorspronkelijk opnieuw te zien zijn als zijn personage Cyborg in de toekomstige film The Flash, maar die rol lijkt nu onzeker.