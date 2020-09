De nieuwste film van Christopher Nolan, Tenet, heeft in de eerste twee weken al 100 miljoen dollar (ruim 84 miljoen euro) opgebracht. De verwachtingen voor de film waren hooggespannen, aangezien Tenet de eerste blockbuster is die uitkomt sinds het begin van de coronacrisis. Die verwachtingen lijken te worden ingelost.

De film kwam twee weken geleden uit in Europa en een handjevol andere landen en is sinds afgelopen woensdag ook in de Verenigde Staten en China te zien. Op basis daarvan is er nu al 100 miljoen dollar opgebracht en doet de film het beter dan aanvankelijk werd gedacht. Door de coronacrisis zijn bioscopen in de meeste landen namelijk beperkt, of zelfs helemaal niet open.

De film gaat over een geheim agent die een derde wereldoorlog moet zien te voorkomen. Die strijd gaat gepaard met ingewikkelde tijdconstructies, achtervolgingen en een hoop exotische locaties.

Goede opsteker voor de filmindustrie

De goede prestatie van Tenet is een belangrijke indicatie voor de rest van de filmindustrie. De release van veel andere grote films, zoals de nieuwe James Bond-film No Time to Die of Marvels Black Widow, waren nog altijd onzeker, maar lijken door het succes van Tenet nu definitief. Zo maakte Warner Bros. deze week bekend dat No Time to Die definitief op 12 november in de bioscopen zal gaan draaien.

Ook in Nederland heeft Tenet goede zaken gedaan. Zo verbrak de film het record voor beste openingsweekend van 2020 en bracht de film tot nu toe 2,1 miljoen euro in het laatje.

De actiethriller heeft met een prijskaartje van 200 miljoen dollar nog wel een lange weg te gaan om daadwerkelijk winstgevend te blijken. Volgens analisten moet de film daarvoor een opbrengst van 400 tot 500 miljoen dollar zien te behalen.

Naast de goede financiële resultaten waren ook recensenten zeer enthousiast over de film. Zij omschreven Tenet als "visueel verbluffend", "complex" en "de ultieme mindfuck".