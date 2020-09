Volgende maand beginnen de opnames voor de reboot van Gossip Girl, laat een woordvoerder van Warner Bros. aan Variety weten.

Vanaf oktober zal de crew van start gaan in New York. De serie zou eigenlijk al dit najaar op HBO Max, de streamingdienst van HBO, verschijnen. Door de coronacrisis ging dat echter niet door. Het nieuwe seizoen zal naar verwachting in 2021 uitkomen.

Het hernieuwde Gossip Girl speelt zich acht jaar na het origineel af en toont hoe New York door de jaren heen is veranderd. Opnieuw zal de serie draaien om de levens van een groep tieners en begintwintigers in de Amerikaanse metropool. De cast bestaat uit met name nieuwe gezichten, onder wie Emily Alyn Lind, Tavi Gevinson en Thomas Doherty. Kristen Bell, die in de vorige seizoenen met de stem van 'Gossip Girl' verantwoordelijk was voor de voice-over, zal wel terugkeren.

De oorspronkelijke reeks was jarenlang een grote hit. De serie was van 2007 tot en met 2012 te zien op de Amerikaanse zender The CW.