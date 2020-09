Chadwick Bosemans familieleden, vrienden en collega's zijn zaterdag bijeengekomen voor een besloten herdenkingsdienst in de Amerikaanse stad Malibu. Onder anderen Black Panther-collega's Michael B. Jordan en Lupita Nyong'o kwamen naar de ceremonie, meldt The Sun.

Ook Bosemans vrouw Taylor Simone Ledward, met wie hij kort voor zijn dood in het geheim trouwde, was bij de herdenking.

Eerder deze week werd Boseman al tijdens een openbare dienst herdacht in zijn geboorteplaats Anderson. Daar werd onder meer Black Panther vertoond op een groot scherm.

Op 29 augustus maakte de familie van Boseman op zijn Twitter-account bekend dat de acteur op 43-jarige leeftijd is overleden aan de gevolgen van darmkanker.

Boseman kreeg de diagnose in 2016, maar dit was niet publiekelijk bekend. Hij speelde in meerdere films terwijl hij al operaties en chemotherapie onderging. De acteur overleed in zijn huis in Los Angeles in het bijzijn van zijn vrouw en andere familieleden.