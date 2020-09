De documentaire I Am Greta, laat volgens Greta Thunberg haar "echte zelf" zien en niet "dat boze, naïeve kind", zegt ze tegen persbureau Reuters. In de documentaire wordt het dagelijks leven van de zeventienjarige milieuactivist een jaar lang vastgelegd.

De film volgt de Zweedse milieuactivist vanaf het begin van haar schoolstakingen in Stockholm tot haar reizen over de hele wereld om wetenschappers en klimaatdeskundigen te ontmoeten.

Thunberg verscheen vrijdag via een videoconferentie vanuit school op de première van haar documentaire in Venetië. "Het is je (regisseur Nathan Grossman, red.) gelukt om mij voor te stellen als mijzelf en niet als de persoon die de media mij deed lijken: het boze, naïeve kind dat in de algemene vergadering van de Verenigde Naties zit te schreeuwen tegen wereldleiders. Dat is niet de persoon die ik ben", aldus Thunberg.

"Ik denk dat hij me zeker heeft doen overkomen als een meer verlegen nerdy persoon. Dat is wie ik echt ben." Daarnaast zegt de jonge milieuactivist dat de documentaire enkele beschuldigingen ontkracht van critici die zeggen dat ze door anderen wordt gemanipuleerd. "Sommige mensen zeggen dat ik niet voor mezelf denk of dat iemand anders mijn toespraken schrijft. In de film kun je zien dat dat echt niet waar is."

De documentaire I Am Greta is gemaakt door Grossman en opgenomen in 2018. De regisseur had toentertijd nog geen idee dat Thunberg, die vijftien jaar oud was toen ze haar protest begon, snel het boegbeeld zou worden van de wereldwijde klimaatcrisiscampagne.