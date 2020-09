Alexander Payne ontkent de beschuldiging van seksueel misbruik van Rose McGowan in een gastcolumn in Deadline. De actrice plaatste afgelopen maand op Twitter dat de regisseur haar seksueel misbruikt heeft toen ze vijftien jaar oud was.

In de column ontkent Payne alle beschuldigingen van McGowan. "McGowan en ik hebben altijd zeer hartelijk contact gehad en ik heb haar toewijding aan activisme altijd bewonderd. Wat ze in recente berichten op sociale media over mij heeft gezegd, is echter gewoon niet waar."

Volgens McGowan heeft Payne haar softcore porno laten zien die hij geregisseerd had onder een andere naam. "Ik herinner me jouw appartement in Silverlake. Je bent goed bedeeld. Je liet me achter op de straathoek naderhand. Ik was vijftien", aldus de actrice, bekend uit onder meer Charmed.

De regisseur beweert dat hun paden nooit gekruist hebben toen McGowan vijftien jaar oud was. "Dat was eind jaren tachtig. Ik was toen een fulltime filmstudent aan UCLA."

"Rose en ik ontmoetten elkaar jaren later, toen ze auditie deed voor een korte strip die ik aan het maken was voor Playboy. Hoewel ze de rol niet kreeg, liet ze een briefje voor me achter met het verzoek haar te bellen. Ik had geen reden om me af te vragen hoe oud ze was, aangezien de rol een volwassen actrice vereiste. We gingen later op een paar dates en bleven jarenlang op vriendschappelijk voet."