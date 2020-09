De Duitse acteur Birol Ünel is donderdag op 59-jarige leeftijd overleden. De acteur, bekend uit onder meer Gegen die Wand, is gestorven aan de gevolgen van kanker.

Volgens Focus werd Ünel 18 augustus opgenomen in het ziekenhuis in de Duitse plaats Friedrichsheim. De directeur van het theatergezelschap waar de acteur onderdeel van uitmaakte, bevestigt aan de Duitse nieuwssite dat hij donderdag is overleden.

Ünel werd in 1961 geboren in Mersin, Turkije. Op zevenjarige leeftijd verhuisde hij met zijn familie naar Duitsland. Na de toneelschool speelde hij diverse rollen in Turkse en Duitse producties.

Ünel brak in 2004 door met zijn rol als alcoholist in de geprezen Duitse film Gegen die Wand. Hij won hiervoor de Europese Filmprijs voor beste acteur. Ook speelde hij rollen in de films Soul Kitchen en TranSylvania.