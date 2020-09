The Godfather Part III, het slotdeel van de beroemde misdaadtrilogie, wordt gerestaureerd en krijgt een ander einde. Het resultaat moet in december in de bioscoop verschijnen, vertelt regisseur Francis Ford Coppola donderdag aan Variety.

De nieuwe versie krijgt de titel Mario Puzo's The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone. Volgens Coppola is dat de titel die hij en schrijver Mario Puzo oorspronkelijk voor ogen hadden.

De 81-jarige Coppola laat weten dat hij zowel het begin als het einde van de slotfilm heeft aangepast. Daarnaast worden een aantal scènes en shots opnieuw gemonteerd. "Met deze veranderingen, in combinatie met gerestaureerd materiaal en geluid, is dit voor mij een gepaster slot na The Godfather en The Godfather Part II", aldus Coppola.

Voor de restauratie werd een 4K-scan van het originele filmnegatief gemaakt. Dat gebeurde eerder ook al bij Coppola's Apocalypse Now.

The Godfather-films zijn gebaseerd op de gelijknamige misdaadroman van Puzo, die in Nederland werd uitgebracht als De Peetvader. De derde film verscheen in 1990 en werd minder lovend ontvangen dan zijn twee voorgangers. Desondanks werd het misdaaddrama genomineerd voor zeven Oscars.