Netflix werkt aan een serie over het leven van de overleden Formule 1-coureur Ayrton Senna. De streamingdienst kondigt aan dat de reeks acht afleveringen telt en vooral zijn persoonlijke leven zal belichten.

De serie begint bij het moment in 1981 dat de Braziliaanse coureur naar Engeland verhuist en zijn debuut maakt. Het verhaal eindigt in 1994, wanneer Senna om het leven komt bij een crash tijdens de Grand Prix van San Marino op het circuit van Imola.

De serie wordt door de Braziliaanse producer Caio Gullane in samenwerking met de familie van Senna gemaakt. De nabestaanden van de coureur hebben toestemming gegeven om te filmen in het huis in Sao Paolo waar hij is opgegroeid.

"Het voelt heel speciaal om te mogen aankondigden dat we het verhaal van Senna gaan vertellen zoals maar weinig mensen het kennen", vertelt zijn zus Viviane Senna. "Onze familie gaat er alles aan doen om dit project tot iets unieks te maken dat nog nooit eerder is vertoond."

De serie, waarin Engels en Braziliaans-Portugees wordt gesproken, moet in 2022 op Netflix verschijnen. Het is nog niet bekend wie de rol van de formule 1-coureur gaat vertolken.

De op 34-jarige leeftijd verongelukte Senna wordt gezien als een van de grootste coureurs uit de geschiedenis van de Formule 1. De Braziliaan werd in 1988, 1990 en 1991 wereldkampioen.