De opnames van The Batman zijn donderdag stilgelegd nadat iemand die aanwezig was op de set het coronavirus heeft opgelopen. Vanity Fair meldt dat het gaat om hoofdrolspeler Robert Pattinson.

Warner Bros., het bedrijf dat de film produceert, vertelt niet bij wie de coronabesmetting is vastgesteld, maar bevestigt wel dat er een besmetting is binnen het team dat aan de film werkt. Ze schrijven dat de persoon in quarantaine zit en dat het filmen voorlopig is onderbroken. Vanity Fair zegt via andere hooggeplaatsten binnen Warner Bros. te hebben vernomen dat het om Pattinson gaat.

De opnames waren pas drie dagen hervat nadat ze in maart waren stilgelegd vanwege het coronavirus. Volgens ingewijden heeft de nieuwe gedwongen onderbreking voor chaos gezorgd bij het productieteam van de film. Door het stilleggen van de opnames zou namelijk het hele productieschema omgegooid moeten worden, wat voor veel extra uren zorgt.

De film wordt opgenomen in de Warner Bros.-studio in het Engelse Hertfordshire. Robert Pattinson zal in de film te zien zijn als Bruce Wayne, de persoon achter Batman.