Daisy Ridley, Kristin Scott Thomas en Nina Hoss zijn gecast voor de oorlogsfilm Women in the Castle. De film gaat over de nasleep van een mislukte aanslag op Hitler tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat meldt Deadline donderdag.

De actrices zullen de drie weduwen gaan vertolken, van wie de mannen betrokken waren bij de moordpoging op 'der Führer'. De film is gebaseerd op de gelijknamige bestseller uit 2017, van schrijfster Jessica Shattuck.

Het verhaal zal zich focussen op het persoonlijke leven van de vrouwen en hoe zij ieder de verwoestende gevolgen van de oorlog en de daden van hun echtgenoot verwerken. De personages zijn fictief, maar wel gebaseerd op waargebeurde gebeurtenissen uit de oorlogsjaren.

De film wordt geregisseerd door Jane Anderson, die eerder het scenario van The Wife (2017) voor haar rekening nam. De verwachting is dat de opnames begin 2021 van start zullen gaan in Oost-Europa.