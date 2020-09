Bram van der Vlugt trekt ook dit jaar weer zijn sinterklaaskostuum aan om zijn opwachting te maken in een sinterklaasfilm. De 86-jarige acteur zal in De Grote Sinterklaasfilm te zien zijn.

De goedheiligman wordt in de film samen met al zijn Pieten uit het kasteel gezet. Om er toch voor te zorgen dat het sinterklaasfeest kan doorgaan, besluiten ze vanaf een camping voorbereidingen te treffen voor het feest.

Naast Van der Vlugt spelen ook Erica Terpstra, Chris Tates en Peter R. de Vries in de film. De sinterklaasfilm wordt geregisseerd door Lucio Messercola, die vorig jaar De Brief voor Sinterklaas maakte, waarin Van der Vlugt ook te zien was.

De Grote Sinterklaasfilm draait vanaf 7 oktober in de bioscoop.