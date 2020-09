Hadewych Minis speelt de hoofdrol in de VPRO-dramaserie The Spectacular, over de jacht op de IRA in Nederland eind jaren tachtig.

In het zuiden van Nederland vond in die tijd een reeks dodelijke aanslagen door de Noord-Ierse organisatie IRA plaats, gericht op Engelse soldaten die gelegerd waren in Duitsland en veel in Limburg kwamen. The Spectacular is daarop gebaseerd.

Het verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van twee vrouwen uit verschillende kampen. Minis speelt Jeanine Maes, die de jacht opent op het vrouwelijke IRA-lid Fiona Hughes (Aoibhínn McGinnity).

De internationale cast bestaat verder uit onder anderen Jacob Derwig, Peter Blok, Kerr Logan en Ian Beattie.

The Spectacular is in het najaar van 2021 te zien bij de VPRO op NPO3 en via NPO Start.