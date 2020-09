De opnames voor de nieuwe Kameleon-film die woensdag plaatsvonden in Friesland zijn stilgelegd door de waterpolitie. Dat meldt de Leeuwarder Courant donderdag.

"We voeren op de Terkaplester en Goaiïngarypster Puollen, maar omdat we 20 meter buiten de boei voeren, werden we stopgezet", aldus regisseur Steven de Jong. "Ik weet ook niet waar het Sneekermeer precies begint."

Volgens de regisseur had de filmcrew een ontheffing gekregen voor de helft van Friesland, met uitzondering van de natuurgebieden. De Jong zegt tegen de Leeuwarder Courant "niet snel" meer in Friesland te gaan filmen.

In de film, die in de zomer van 2021 moet verschijnen, worden de hoofdrollen gespeeld door Sens en Imme Gerritsen. Enkele acteurs die ook in de serie te zien zijn, keren terug. Zo speelt Cas Jansen boerenknecht Gerben en is Michiel Kerbosch te zien als politieagent Zwart.