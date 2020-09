De Disney-film Mulan is voor alle abonnees van Disney+ zonder extra kosten te zien vanaf 4 december. De film, die vanaf 4 september op het platform verschijnt, kost voor die datum 22 euro. Daarnaast is een Disney+-abonnement vereist.

The Verge merkte op dat Disney de pagina over toegang tot de première van de film had bijgewerkt. Op die pagina staat sinds woensdag ook de datum voor abonnees die geen extra toeslag willen betalen voor de film.

Door het coronavirus werd Mulan al meerdere keren uitgesteld. Eind juli werd bekend dat de film van de releasekalender is gehaald. Door de mogelijkheid een première van de film bij te wonen aan te bieden, hoopt het bedrijf alsnog winst te maken op de film.

Abonnees van Disney+ kunnen de film tot 2 november bekijken, voordat hij een maand later voor alle leden beschikbaar zal worden.

De liveactionremake van de animatiefilm uit 1998 verschijnt vanaf 4 september, naast online, ook in bioscopen in landen waar Disney+ niet actief is.