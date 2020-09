De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle hebben een deal getekend met Netflix, meldt The New York Times woensdag.

Het stel, dat tegenwoordig in Los Angeles woont, heeft een productiemaatschappij opgericht en gaat onder meer documentaires, docuseries en films maken voor Netflix. Ook zouden ze werken aan content gericht op kinderen.

Volgens de krant zou het kunnen dat de 35-jarige prins en 39-jarige Markle hun opwachting maken in een of meerdere documentaires, maar is het uitgesloten dat Markle, die naam maakte als actrice in Suits, haar oude beroep weer oppakt.

De content van de twee zal exclusief te zien zijn bij Netflix. "Onze focus ligt op het maken van materiaal dat informerend is, maar ook hoop geeft", zeggen ze in een verklaring. "Als jonge ouders vinden wij het verder belangrijk om programma's te maken die geschikt zijn voor families."

Het is onduidelijk hoeveel de prins en Markle, die geen ervaring hebben met het produceren van films en series, betaald krijgen van Netflix. Volgens The New York Times was het stel de afgelopen maanden niet alleen in gesprek met Netflix, maar ook met onder meer Disney en Apple.

Prins Harry en zijn vrouw maakten begin dit jaar bekend afstand te willen doen van hun koninklijke titels en financieel onafhankelijk van het Britse koninklijk huis te gaan leven. Het stel legde op 1 april alle taken die ze vervulden als 'senior royals' neer.