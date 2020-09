Het tweede seizoen van de serie The Mandalorian is vanaf 30 oktober te zien op Disney+. De streamingdienst kondigt de releasedatum woensdag via Twitter aan.

De releasedatum van de tweede reeks van de Star Wars-serie werd niet door de uitbraak van COVID-19 beïnvloed. De productie van het seizoen werd namelijk al begin maart afgerond, nog voordat de eerste coronamaatregelen werden doorgevoerd.

Het tweede seizoen verschijnt bijna een jaar na de acht afleveringen tellende eerste reeks, die in november 2019 werd uitgebracht. In april meldden Amerikaanse media dat er ook al aan verhaallijnen en concepten van een derde seizoen werd gewerkt.

De verhaallijn van The Mandalorian speelt zich af tussen de gebeurtenissen van Return of the Jedi en The Force Awakens uit de Star Wars-filmreeks.