De blockbusters zijn schaars deze zomer, maar een week na Tenet verschijnt nu toch ook het langverwachte Mulan. Via Disney+ kunnen abonnees, tegen een extra betaling, vanaf vrijdag de nieuwe remake thuis zien. Wat mogen we verwachten? NU.nl bekeek de kleurrijke actiefilm vast.

Waar de filmzomer van 2019 nog werd beheerst door de remakes van Aladdin en The Lion King, zette Disney dit jaar in op een hervertelling van Mulan. Het eeuwenoude Chinese verhaal, over een jonge vrouw die zich als man voordoet om mee te kunnen vechten in het leger, kreeg al een animatiefilm in 1998. Die interpretatie blijft in grote lijnen hetzelfde, maar de vrolijke fantasie-elementen maken plaats voor een serieuzere toon.

Waar Mulan in de animatiefilm nog werd vergezeld door een draakje en een krekel, vliegt er ditmaal een Chinese feniks met haar mee. In de nieuwe remake wordt veel verwezen naar eeuwenoude mythes en filosofieën. Belangrijk daarbij is Qi, de taoïstische energie die in de film alleen door mannen gebruikt mag worden.

Mulan zit daar echter ook vol mee, en ziet een traditioneel leven als huisvrouw dus niet zitten. Bekend terrein voor de Nieuw-Zeelandse regisseuse Niki Caro, wier doorbraakfilm Whale Rider ook over een meisje ging dat haar gelijk moest zien te bewijzen in een streng patriarchaat.

Visueel spektakel zonder bekende liedjes

Met kleurrijke landschappen, gestileerde gevechten en veel details in decors en kostuums, mikt Mulan in de eerste plaats op visueel spektakel. Scènes uit Disneys animatieversie zijn intussen regelmatig terug te vinden, hoewel de bekende liedjes zijn verdwenen. Alleen de oude titelsong Reflection is soms even terug te horen in de filmmuziek.

Een nieuwe toevoeging is de verhaallijn van Xianniang, de vrouwelijke handlanger van schurk Böri Khan. Zij beschikt over dezelfde bovennatuurlijke Qi als Mulan, maar gebruikt die tégen het Chinese leger. Twee vrijgevochten vrouwen dus, die in hun emancipatiestrijd tegenover elkaar komen te staan.

Hun mystieke kracht, met een lichte en een donkere zijde, doet ergens ook denken aan de opzet van Star Wars. En geheel toevallig is dat niet. George Lucas liet zich namelijk zelf ook inspireren door stromingen als het taoïsme.

De liveactionremake van Mulan mikt veel op kleurrijk spektakel. Foto: Disney.

Meer grote streamingtitels in de maak

Met een budget van 200 miljoen dollar (168 miljoen euro) zou Mulan een van de grootste bioscoopfilms van het jaar worden, maar vanwege de uitbraak van COVID-19 praten we nu over de duurste streamingtitel ooit. Het record lag eerder bij The Irishman, Martin Scorseses Netflix-film die na verluidt 175 miljoen dollar kostte (147 miljoen euro).

Zulke hoge bedragen komen bij streamingdiensten tegenwoordig vaker voor. Zo werd onlangs bekend dat Anthony en Joe Russo (Avengers: Endgame) voor Netflix een spionagethriller van 200 miljoen dollar gaan maken. The Gray Man, met hoofdrollen voor Chris Evans en Ryan Gosling, zou een opzet moeten worden voor een nieuwe actiefranchise.

En dan is er nog Amazon als grote concurrent, die alleen al voor de rechten van The Lord of the Rings 250 miljoen dollar betaalde. De aangekondigde serie van vijf seizoenen, zou naar verluidt meer dan 1 miljard dollar moeten gaan kosten. Terwijl de bioscopen momenteel weer succes beleven dankzij Tenet, draaien ook de streamingdiensten op ongekend hoge toeren.