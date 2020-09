Alle acht seizoenen van Charmed staan sinds deze week op Videoland, net als het vervolg op de populaire illusionistenfilm Now You See Me. Bekijk hieronder welke titels de streamingdienst onlangs toevoegde.

Films

Now You See Me 2

De illusionisten die zichzelf The Four Horsemen noemen, worden in dit vervolg op Now You See Me bedreigd door een jonge techondernemer (Daniel Radcliffe). Het team, met onder anderen Jesse Eisenberg en Woody Harrelson, moet een grote stunt uithalen om de software van een corrupte zakenman te kunnen stelen. Regisseur Jon Chu is inmiddels ook bekend door Crazy Rich Asians.

Now you see me 2 - Trailer

Nanny McPhee Returns

Ook Emma Thompson keert deze week terug en wel als kinderoppas Nanny McPhee. Dit vervolgdeel speelt zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog op een boerderij van een vrouw die wacht tot haar man terugkomt van het front. Omdat Isabel haar handen vol heeft aan vijf kinderen, schiet de toverende oppas te hulp.

The Old Man & the Gun

Robert Redford is in dit waargebeurde verhaal te zien als Forrest Tucker, een bankovervaller die achttien keer met succes uit de gevangenis ontsnapte en op hoge leeftijd nog actief was. De roofveteraan wordt in deze luchtige misdaadfilm op de hielen gezeten door rechercheur John Hunt (Casey Affleck) en begint intussen een romance met weduwe Jewel (Sissy Spacek).

147 Bekijk hier de trailer van The Old Man And The Gun

Series

Charmed

Alle acht seizoenen van deze populaire serie uit de jaren negentig staan nu op Videoland. De zussen Piper (Holly Marie Combs), Phoebe (Alyssa Milano) en Prue Halliwell (Shannen Doherty) vinden het Boek der Schaduwen en komen er zo achter dat ze eigenlijk heksen zijn. Bovennatuurlijke dreigingen komen daarbij boven op hun eigen sores. De serie was van 1998 tot 2006 te zien en kreeg in 2008 een vervolg.

Love Island

Holly Mae Brood en Viktor Verhulst presenteren voor de tweede keer op rij dit spelprogramma, waarin jonge singles hun ware liefde hopen te vinden en intussen zo lang mogelijk op een luxueus eiland moeten zien te blijven.

