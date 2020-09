Anna Drijver heeft een serie geschreven voor haar Undercover-collega Elise Schaap. In gesprek met NU.nl vertelt Drijver dat het idee twee jaar geleden ontstond en ze nu hopen een plek te vinden waar ze de serie kunnen gaan maken.

"Ik heb echt de droom om een serie te maken met Elise. Die heb ik al geschreven en we hebben een goede regisseur gevonden. Dat willen we sowieso gaan maken", aldus de 36-jarige actrice.

Drijver schreef in het verleden twee boeken, Je Blijft en Ei, en heeft de afgelopen twee jaar met Schaap gewerkt aan de serie die ze heeft bedacht.

"Eigenlijk is Anna nu mijn showrunner. Ik hoop heel erg dat dit wat wordt, ik vind dat we een ijzersterk idee hebben", vertelt Schaap, die net als Drijver de hoop heeft dat de serie door Netflix wordt opgepakt.

Waar de serie over gaat, wil Drijver nog niet echt kwijt. "Het personage dat Elise speelt, wordt gewoon steeds extremer en extremer. Ik kan er nog niet te veel over zeggen, want ik wil eerst echt zeker weten dat het gemaakt wordt. Maar dit is wel mijn droom."