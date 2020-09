Het tweede seizoen Undercover is vanaf 6 september te zien op Netflix en een derde seizoen is al toegezegd. De coronamaatregelen in België en Nederland lijken de opnames vooralsnog niet te dwarsbomen, maar de acteurs moeten wel met veel zaken rekening houden.

In gesprek met NU.nl vertelt Tom Waes, die undercoveragent Bob Lemmens speelt, dat de opnames wel wat zijn uitgesteld. "We zouden in juni beginnen met draaien voor het derde seizoen, maar dat is verschoven naar oktober. Voor de opnames is een coronamanager aangesteld die bekijkt hoe we het beste veilig kunnen filmen."

Het tweede seizoen van de hitserie volgt hoofdpersonages Bob Lemmens, Kim de Rooij (Anna Drijver), Ferry Bouman (Frank Lammers) en Danielle Bouman (Elise Schaap) na de arrestatie van drugsbaron Ferry. Kim is inmiddels aan het werk als journalist en Bob is nog altijd actief als agent. Na een tip van zijn oud-collega gaat hij aan de slag met een zaak rond illegale wapenhandel.

De opnames voor het tweede seizoen waren al afgerond voor coronamaatregelen moesten worden getroffen, maar bij de opnames voor het derde seizoen en de film over Ferry gelden strenge regels. Een coronamanager houdt volgens Drijver goed in de gaten of mensen wel voldoende afstand houden en de veiligheid gegarandeerd kan worden. "Het is logistiek echt een stuk lastiger. Want als iemand ook maar een beetje verkouden is, moet alles omgegooid worden. Dan moet je flexibeler zijn in je eigen planning. Belangrijk is echt dat we goed testen, het protocol volgen en common sense: in je vrije tijd even niet het café in."

Eigen verantwoordelijkheid is belangrijk

Ook Schaap vindt haar eigen verantwoordelijkheid tijdens de opnames het allerbelangrijkst. "Tijdens een draaiperiode probeer ik mezelf echt zo min mogelijk bloot te stellen aan risico's. Ik ben erg op mijn hoede, want ik zou het verschrikkelijk vinden als we deze draaiperiode moeten onderbreken, omdat ik iemand ziek heb gemaakt."

"We draaien tot eind september en tot die tijd let ik echt extra op. En sowieso vind ik dat met corona het hele leuke van uit eten gaan er ook een beetje af is. Met pompjes en looproutes. Daarom ben ik ook niet op vakantie in het buitenland geweest", aldus de actrice.

Schaaps tegenspeler Frank Lammers zit in haar bubbel: in België werken ze met sociale bubbels waarin mensen met specifieke personen wel nauw contact mogen onderhouden. Schaap: "Wij zien elkaar heel veel, dus dan is het handig om bij elkaar in de bubbel te zitten."

Lammers: "Van de week moest ik Huub Stapel knuffelen voor de film Ferry. Toen zei ik wel: 'Godsamme, mag je na maanden eindelijk iemand nieuw knuffelen, is het een man met een baard.'"

Waes hoopt dat alles goed blijft gaan. "Grote scènes worden uitgesteld en met bepaalde cameratechnieken kunnen we het doen lijken alsof we dichter bij elkaar zitten. Ik kijk er enorm naar uit om weer te gaan draaien. Ik hou mijn fingers crossed in de hoop dat er niets gebeurt dat de situatie verergert."

Undercover 2 is vanaf 6 september iedere week te bekijken via Netflix.