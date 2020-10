Het zesde en laatste seizoen van Schitt's Creek is dit jaar de grote winnaar bij de Emmy Awards geworden. De comedyserie, die eerder al twee Creative Arts Emmy's won, viel in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) nog eens zeven keer in de prijzen.

Acteur Eugene Levy won de prijs voor beste mannelijke hoofdrol in een comedyserie voor zijn rol in Schitt's Creek, terwijl zijn tegenspeelster, actrice Catherine O'Hara, de prijs voor beste vrouwelijke hoofdrol in een comedyserie won.

De prijs voor beste mannelijke bijrol in een comedyserie werd gewonnen door Daniel Levy en die voor beste vrouwelijke bijrol in een comedyserie door Annie Murphy. Beiden wonnen de award eveneens voor hun rol in Schitt's Creek.

De Canadese comedyserie gaat over videomagnaat Johnny Rose en zijn familie die failliet gaat en noodgedwongen intrekt in een motel. Dit doen ze in Schitt's Creek, een kleine stad die ze ooit als grap hebben gekocht. In Nederland stond de serie tot 2019 op Netflix, maar momenteel is hij alleen via geïmporteerde dvd's te zien.

De verwachting was dat The Marvelous Mrs. Maisel het goed zou gaan doen in de comedycategorie. De Amazon Prime-serie werd genomineerd voor twintig Emmy's en viel in voorgaande jaren ook veelvuldig in de prijzen. Ditmaal wist de serie echter slechts twee nominaties te verzilveren.

Succession wint zeven Emmy's

Succession won de Emmy voor beste dramaserie. De serie over de relatieperikelen binnen de welgestelde familie Roy werd genomineerd voor in totaal achttien Emmy's, waarvan het in zeven categorieën won. Hoofdrolspeler Jeremy Strong werd voor het eerst bekroond.

Schitt's Creek won eerder in de week ook twee Creative Arts Emmy's voor prestaties achter de schermen. De comedyserie won alle prijzen in de categorie comedy. De in totaal negen Emmy's betekenen een record voor een comedyserie in een jaar.

Naast Schitt's Creek was er ook succes voor de actieserie Watchmen, met in totaal elf Daytime en Creative Arts Emmy's. Als beste 'limited' serie (een reeks met één seizoen) werden onder meer Little Fires Everywhere (Amazon Prime) en Unorthodox (Netflix) verslagen.

Producent HBO was met in totaal 30 Emmy's voor verschillende producties koploper, gevolgd door Netflix met 21. Laatstgenoemde streamingdienst kreeg eerder een recordaantal van 160 nominaties, maar toch gingen de belangrijkste prijzen naar andere zenders.

110 Emmy's uitgereikt in ontsmettingspak

Zendaya verslaat Jennifer Aniston en Sandra Oh

De 24-jarige Zendaya versloeg in de categorie vrouwelijke hoofdrol in een dramaserie Jennifer Aniston, Olivia Colman, Sandra Oh, Laura Linney en de winnares van 2019, Jodie Comer. Zendaya speelde in Euphoria de rol van Rue, een tiener met veel problemen die verslaafd is aan drugs.

Volgens Deadline is de actrice de jongste ooit die de Emmy voor beste hoofdrol in een dramaserie wint. "De jeugd biedt hoop", reageerde de actrice op haar winst.

Eerste Emmy voor Apple TV+

Apple TV+ won voor het eerst een Emmy. Billy Crudup won de prijs voor zijn bijrol in de door de streamingdienst geproduceerde dramaserie The Morning Show.

"Vanaf het moment dat ik deze rol kreeg, wist ik dat het iets was om over van geluk te spreken", aldus Crudup tijdens het accepteren van de Emmy.

Dankwoorden via videoverbinding

De presentatie van de 72e uitreiking van de televisieprijzen was in handen van Jimmy Kimmel. De talkshowhost presenteerde de show vanuit het STAPLES Center in Los Angeles.

Vanwege het coronavirus mocht er geen publiek aanwezig zijn bij de prijsuitreiking. Ook de genomineerden waren niet bij de show zelf aanwezig. De winnaars gaven hun overwinningsspeech via een videoverbinding.

In juni werd bekend dat de organisatie achter de Emmy's het aantal nominaties zou bepalen aan de hand van het aantal aanmeldingen.