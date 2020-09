De Nederlandse editor Henk Van Eeghen heeft in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) een Creative Arts Emmy gewonnen voor de montage van de actieserie Watchmen, meldt hij aan NU.nl.

"Mijn vrouw Linda en ik hadden de laptop aan tijdens de online uitreiking maar ik was niet aan het opletten", zegt Van Eeghen vanuit Los Angeles tegen NU.nl. "Ik verwachtte namelijk niet dat ik zou winnen, omdat ik dat in 2010 al gedaan had."

De nominatie voor Watchmen was Van Eeghens zesde kans op een Emmy. De editor, die losse bewegende beelden tot een geheel monteert in een film of serie, won de prijs al eens in 2010 voor de serie Lost.

'Mooie blijk van waardering'

"Ik dacht dat de nieuwe generatie filmmakers de voorkeur zou krijgen. Bovendien gingen de door mij gemonteerde afleveringen van Watchmen vooral over romantiek en vallen politieke onderwerpen dit jaar beter in de smaak", vertelt de editor. "Maar opeens sprong Linda op. Ik vroeg wat er gebeurd was en toen riep ze uit: 'Je hebt gewonnen!'"

Van Eeghen heeft "een heel fijn gevoel" overgehouden aan de winst en vindt het "een mooie blijk van waardering". De editor had van tevoren een dankboodschap opgenomen, die na zijn winst werd afgespeeld. "We kregen maar dertig seconden tijd toebedeeld voor het bedanken van de mensen met wie we hebben samengewerkt", licht de editor toe.

Bij de Creative Arts Emmy's worden vooral prijzen uitgereikt voor prestaties achter de schermen, maar er zijn ook awards voor kleine categorieën als documentaireseries en specials.

Watchmen genomineerd voor 26 Emmy Awards

Watchmen is gebaseerd op de in 1987 verschenen gelijknamige striproman over superhelden die in een alternatieve toekomst leven. De HBO-serie was bij de 72e editie van de Emmy Awards genomineerd voor de meeste prijzen. Met 26 nominaties bleef de serie The Marvelous Mrs. Maisel (twintig nominaties), Ozark en Succession (beide achttien) voor.

De uitreiking van de gewone Emmy's zal plaatsvinden in de nacht van zondag op maandag.