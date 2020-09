Actrice Julianne Moore gaat een van de hoofdrollen spelen in de filmversie van de musical Dear Evan Hansen. Amy Adams werd maandag al toegevoegd aan de cast.

Dear Evan Hansen wordt geregisseerd door Stephen Chbosky (Wonder) en is geschreven door Steven Levenson, die ook het verhaal van de musical schreef. Filmstudio Universal kocht in 2018 al de rechten van de met zes Tony Awards bekroonde musical.

De film vertelt het verhaal van een eindexamenscholier met een angststoornis, die na de zelfdoding van een klasgenoot de ouders van de overleden jongen doet geloven dat ze goede vrienden waren.

Naast voor Adams en Moore zijn er ook hoofdrollen weggelegd voor Ben Platt, Kaitlyn Dever, Amandla Stenberg, Colton Ryan en Nik Dodani.

Platt, die een Tony Award won voor zijn hoofdrol in de musical, speelt in de film dezelfde rol. De 59-jarige Moore zal zijn moeder gaan spelen, Heidi Hansen.

De liedjes voor de film zullen worden gemaakt door Benj Pasek en Justin Paul. Dit duo maakte ook al de muziek voor La La Land en The Greatest Showman.