De nieuwste James Bond-film No Time To Die is vanaf 12 november in de Nederlandse bioscopen te zien, vermeldt distributeur Universal Pictures Nederland dinsdag op de nieuwste filmposter.

De James Bond-film werd in maart dit jaar nog uitgesteld vanwege het coronavirus.

Regisseur Cary Joji Fukunaga zei eerder dit jaar nog tegen Empire Magazine dat hij de maanden vertraging niet zou gaan gebruiken om wijzigingen aan te brengen aan de film. "De film ligt mentaal en emotioneel al achter me", aldus de regisseur, die vooral bekend is van de HBO-serie True Detective en de film Beasts of No Nation.

Universal Pictures Nederland kondigde op Instagram ook aan dat een tweede trailer van de nieuwste James Bond-film donderdag verschijnt.

Laatste Bond-film voor Daniel Craig

No Time To Die is de 25e Bond-film en de laatste waarin acteur Daniel Craig de rol van de Britse spion op zich neemt. Het is de opvolger van de in 2015 verschenen film Spectre. Zangeres Billie Eilish bracht eerder dit jaar al de titelsong van No Time To Die uit.

Naast Craig zijn er hoofdrollen voor Rami Malek, Ana de Armas, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Rory Kinnear, Léa Seydoux en Ralph Fiennes.