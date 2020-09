Game of Thrones-makers David Benioff en D.B. Weiss komen in samenwerking met Netflix met een nieuwe serie, gebaseerd op de internationale bestsellertrilogie Remembrance of Earth's Past, ook wel bekend onder de titel van het eerste boek The Three-Body Problem. Het nieuws wordt dinsdag bekendgemaakt in een blogpost van Netflix.

The Three-Body Problem is een verhaal over het eerste contact van de mensheid met een buitenaardse beschaving. Het script is gebaseerd op de romans van de Chinese sciencefictionschrijver Liu Cixin. Benioff en Weiss zullen de serie samen met Alexander Woo, bedenker van True Blood, produceren.

Benioff en Weiss zijn enthousiast over hun nieuwe project. "De trilogie van Liu Cixin is de meest ambitieuze sciencefictionreeks die we hebben gelezen en neemt lezers mee op een reis van de jaren zestig tot het einde der tijden. Van het leven op onze lichtblauwe stip tot de verre uithoeken van het universum. We kijken ernaar uit om dit verhaal de komende jaren tot leven te brengen voor publiek over de hele wereld."

Wanneer de reeks op de streamingdienst te zien zal zijn, is nog niet bekend.