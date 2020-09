Barry Atsma sluit zich aan bij de cast van de psychologische thriller Lieve Mama, die gebaseerd is op de gelijknamige bestseller van Esther Verhoef. Ook Bianca Krijgsman en Ergun Simsek zullen te zien zijn in de zesdelige serie.

De thriller is vanaf 15 oktober te zien via streamingdienst Videoland. Eerder was al bekend dat Rifka Lodeizen, Shahine El Hamus en Guy Clemens de hoofdrollen in de serie spelen.

De thriller Lieve Mama gaat over Helen (rol van Lodeizen) en Werner (Clemens), die een zorgeloos leven leiden met hun drie kinderen. Dan laat de achttienjarige Ralf (gespeeld door El Hamus) zich meesleuren in een crimineel plan, waarbij er een overval op het huis van Helen en Werner gepland wordt.

Vanaf dat moment ontvouwt zich een horrorscenario, waarbij vooral Helen getroffen wordt. De serie vertelt het verhaal vanuit het perspectief van Helen en Ralf.

Het boek, waarvan inmiddels meer dan 225.000 exemplaren zijn verkocht, won in 2016 de Gouden Strop en werd in 2015 genomineerd voor de NS Publieksprijs.