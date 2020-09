Netflix voegt niet alleen titels aan het aanbod toe, maar verwijdert ook films en series. NU.nl laat iedere dinsdag weten welke titels binnenkort verdwijnen.

Woensdag is Matthew McConaughey voor het laatst te zien in het rauwe misdaaddrama White Boy Rick. Ook de cynische romcom Destination Wedding verdwijnt binnenkort, net als het drama Room. Voor laatstgenoemde won Brie Larson (Captain Marvel) in 2016 een Oscar. Bekijk hieronder de nieuwste update.

2 september:

Whitney: Can I Be Me

White Boy Rick

5 september:

Room



6 september:

Destination Wedding

Drunk Parents

I Still See You

Warning Shot

7 september:

Time Freak

8 september:

Tales of the Irish

16 september:

Crossing Lines

30 september:

Sinatra: All or Nothing At All

Wyonna Earp