Janelle Monáe krijgt het zwaar te verduren in de nieuwe horrorfilm Antebellum. De actrice speelt een vrouw die als slaaf op een plantage belandt. In gesprek met NU.nl vertellen Monáe en tegenspeelster Jena Malone hoe ze met elkaar omgingen tijdens het opnemen van de soms gruwelijke scènes.

Malone, die zelf de vrouw van een slavendrijver speelt, legt uit dat het belangrijk was om op de set een "cultuur van toestemming" te creëren, waarbij de acteurs elkaar vertrouwen en zich veilig voelen bij elkaar.

"Als je scènes moet opnemen waarin mensen fysiek maar ook emotioneel worden mishandeld, loop je het risico dat iemand bijvoorbeeld een elleboog in het gezicht krijgt of geraakt wordt door een agressieve manier van praten", legt Malone, bekend van rollen in onder meer The Hunger Games, uit. "Dan check je altijd bij je tegenspeler of het oké was of dat je minder ver moet gaan."

"Er waren tijden dat ik niet met mijn familie en vrienden kon praten, omdat ik zo diep in de geest van mijn personage zat", vertelt zangeres en actrice Monáe, die eerder in Moonlight en Hidden Figures speelde, over de intensiteit van de rol. "Ik zat in een soort overlevingsmodus. Ik wilde vooral mijn voorouders op een waardige manier eren."

Malone zegt dat Monáe de leiding nam op de set. "Janelle spoorde ons aan zo ver te gaan als we konden. Ze zei dat we het wel van haar zouden horen als we te ver zouden gaan en liet heel duidelijk blijken dat we er samen in stonden en dat niets onbespreekbaar was. Ze gaf ons onverschrokken leiderschap."

Meditatie en comfortfood

De scènes die zich afspelen op een plantage werden daadwerkelijk op een voormalige plantage opgenomen en dat maakte diepe indruk op actrice Kiersey Clemons. "Je ziet die slavenhutjes en je denkt automatisch aan alle afschuwelijke dingen die zich daarin en rondom afspeelden."

"Tegelijkertijd was het fijn dat het opnemen op een echte plantage je de kans gaf om die omgeving mee te nemen in je spel. Dat lukt je niet als je in een studio staat. De plantage was de bron die ons aanspoorde dit werk als groep acteurs neer te zetten."

Monáe, die in de horrorfilm zowel een socioloog in moderne tijden als een slaaf op een plantage speelt, had haar eigen manieren om zich door de opnames van Antebellum heen te slaan. "Ik deed veel meditatie, ging vaak sporten en at heel veel Louisiana gumbo (een stoofpot die in de achttiende eeuw in deze staat ontstond, red.). Dat was mijn comfortfood."

Antebellum is vanaf 10 september in de Nederlandse bioscopen te zien.