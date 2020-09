Oud-pornoster Ron Jeremy heeft er na de aanklachten wegens mogelijke verkrachting van drie vrouwen twintig nieuwe aanklachten bij gekregen, meldt de openbaar aanklager van de Amerikaanse stad Los Angeles maandagavond via Twitter. De aanklachten, namens dertien vrouwen van tussen de 15 en 54 jaar oud, gaan over twintig mogelijke gebeurtenissen tussen 2004 en 2020.

Jeremy heeft in de rechtszaal verklaard onschuldig te zijn. De ex-pornoacteur moet zich op 28 oktober weer bij de rechter melden.

Volgens de nieuwe aanklachten heeft Jeremy een vijftienjarig meisje seksueel misbruikt in 2004 en een slapend slachtoffer gepenetreerd met een vreemd object. Het recentste mogelijke incident zou hebben plaatsgevonden op 1 januari 2020, toen de ex-pornoster een 21-jarige vrouw seksueel zou hebben misbruikt op een feestje in Hollywood.

Volgens de betrokken openbaar aanklager kan de 67-jarige Jeremy 250 jaar gevangenis tegemoetzien als hij de zwaarste straf krijgt voor alle mogelijke misdrijven. De zaak is nog onder onderzoek.

In juni werd bekend dat Jeremy in Los Angeles zou worden berecht wegens mogelijke verkrachting van drie vrouwen en aanranding van een vierde vrouw. In 2016 werd een gelijksoortige zaak tegen de ex-pornoster geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.