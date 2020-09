De originele cast van The Fresh Prince of Bel-Air komt weer samen om het dertigjarig jubileum van de serie te vieren, meldt Variety maandag.

De opnames vinden plaats op 10 september, en de aflevering zal rond Thanksgiving (26 november) verschijnen op HBO Max. In april kwamen de castleden al even samen voor een onofficiële reünie, waarvan beelden te zien waren op de Snapchat-account van Will Smith.

Begin augustus werd een reboot van de serie aangekondigd. Het zal een dramatische herinterpretatie van de populaire sitcom worden, waarin Will Smith geen rol op zich neemt. Wel zal hij optreden als producent.

De originele serie werd oorspronkelijk uitgezonden van 1990 tot 1996 op NBC en beslaat in totaal 148 afleveringen. Will Smith speelde zijn eerste grote rol in de serie, als een gefictionaliseerde versie van zichzelf. Het betekende zijn doorbraak. In Nederland werd The Fresh Prince vanaf 1991 uitgezonden op RTL 4. Momenteel zijn alle zes seizoenen te zien op Netflix.