Arnold Schwarzenegger heeft een hoofdrol bemachtigd in een nieuwe televisieserie, zo meldt Deadline maandag. Ook zal hij optreden als producent.

De naam van het project is nog niet bekend gemaakt. Naar verluid wordt het een serie met afleveringen van een uur die draait om de avonturen van een spion (Schwarzenegger) en zijn dochter. Wie de dochter speelt is nog onduidelijk.

Het zal de allereerste keer zijn dat Schwarzenegger te zien is in een televisieserie. De 73-jarige acteur en voormalig bodybuilder vergaarde bekendheid met zijn rol als The Terminator in de gelijknamige film uit 1984. Van 2003 tot 2011 was hij gouverneur van Californië.