Netflix brengt op 9 oktober de serie The Haunting of Bly Manor uit. De horrorserie is de opvolger van The Haunting of Hill House dat in het najaar van 2018 verscheen.

De nieuwe reeks fungeert niet als tweede seizoen, omdat het gaat om een nieuw verhaal met nieuwe personages. Wel is The Haunting of Bly Manor net als The Haunting of Hill House gemaakt door regisseur Mike Flanagan en producer Trevor Macy.

The Haunting of Bly Manor speelt zich af in Engeland in de jaren tachtig. Het verhaal draait om Henry Wingrave die een Amerikaanse nanny aanneemt om te zorgen voor zijn neefje en nichtje die wees zijn, nadat hun au pair op een tragische wijze om het leven is gekomen.

In The Haunting of Hill House speelde de Nederlandse acteur Michiel Huisman een van de hoofdrollen.