De film Tenet van Christopher Nolan heeft in de eerste draaidagen in de Nederlandse bioscoop 1.575.000 euro opgebracht, bevestigt distributeur Warner Bros. maandag aan NU.nl. De thriller heeft in zijn openingsweekend de hoogste opbrengst van 2020 tot dusver behaald, ondanks dat er momenteel minder zitplaatsen beschikbaar zijn in de bioscopen.

Tenet is hiermee de opbrengst van het openingsweekend van de oorlogsfilm 1917 (1.518.000 euro) voorbijgestreefd. Deze film verscheen in januari.

Wat betreft het absoluut aantal bezoekers blijft 1917 de film van Nolan voor. De oorlogsfilm van regisseur Sam Mendes werd in de eerste dagen bekeken door ruim 151.000 mensen, Tenet door 149.000. Tenet is in totaal 137 bioscoopzalen te zien.

De thriller heeft tevens het beste openingsweekend behaald van alle Nolan-films die tot nu toe zijn uitgebracht. Recordhouder was tot vorige week The Dark Knight Rises (2012), die in de eerste dagen 1,4 miljoen euro opbracht.

Doron Kurz, commercieel directeur van Pathe, laat in een reactie aan NU.nl weten dat Tenet voor veel mensen in Nederland reden was om weer voor het eerst sinds de lockdown naar de bioscoop te gaan. "Gezien die belangstelling en rekening houdend met ons 1,5 meter-protocol, werden voor de film extra veel voorstellingen ingepland om aan deze vraag te voldoen. Dit verklaart waarom de film zelfs binnen de huidige richtlijnen zo'n mooi openingsweekend heeft gehad."

Tenet is de eerste grote Hollywoodfilm die internationaal wordt uitgebracht tijdens de coronapandemie. De release van de film werd eerder al meerdere malen uitgesteld. Wegens de maatregelen rond het coronavirus waren of zijn bioscopen in diverse landen gesloten of zijn er, zoals in Nederland, minder plaatsen beschikbaar om de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen.