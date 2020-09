Netflix stelt de voorvertoning van Ma Rainey's Black Bottom met Chadwick Boseman (1976-2020) in een van de hoofdrollen uit, meldt The Hollywood Reporter zaterdag. De laatste film van de vrijdag overleden acteur zou maandag online te zien zijn voor een select gezelschap.

Netflix heeft nog geen nieuwe datum voor de uitgestelde voorvertoning aangekondigd. Ook heeft de streamingdienst geen reden gegeven voor het uitstel.

Ma Rainey's Black Bottom speelt zich af in 1927 en gaat over spanningen rondom ras tussen de door Viola Davis gespeelde Ma Rainey, haar zwarte hoornspeler (Boseman) en een wit team van managers. De film is gebaseerd op een toneelstuk van August Wilson uit 1982.

Vrijdag overleed Boseman op 43-jarige leeftijd aan de gevolgen van darmkanker. De acteur is het meest bekend van zijn hoofdrol in de superheldenfilm Black Panther.