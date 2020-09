Mediabedrijf Fox is bezig met de productie van een komische animatieserie gebaseerd op sciencefictionserie The X-Files, meldt TV Line.

In The X-Files: Albuquerque zouden een aantal excentrieke FBI-agenten zaken onderzoeken die te belachelijk waren voor de hoofdpersonen uit The X-Files.

Er is nog geen verschijningsdatum bekend voor de animatiecomedy. Ook is niet bekend wie de stemmen van de personages zullen inspreken.

The X-Files werd tussen 1993 en 2002 en van 2016 tot 2018 uitgezonden, met David Duchovny en Gillian Anderson in de hoofdrollen. De serie kreeg ook twee films, in 1998 en 2008.