Meral Polat spreekt zich door de Black Lives Matter-beweging uit over stereotyperende rollen, vertelt ze vrijdag in de Volkskrant. De actrice, theatermaakster en zangeres, die bekend is van haar rol als Mel in de satirische serie De Luizenmoeder, is zich door de beweging bewuster geworden van haar verantwoordelijkheid als maker in de creatieve industrie.

"Ik word me er meer van bewust wat de consequenties van die ongelijkheid zijn in het dagelijks leven", aldus Polat over de doelstelling van de Black Lives Matter-beweging om racisme en discriminatie uit de wereld te helpen.

"Pas nu denk ik: wacht even, dit is niet normaal en ik heb er mijn bek nooit over opengedaan. Ik begon te denken: welke dingen accepteer ik nog meer die niet kloppen?"

"In de toneel- of filmwereld wordt soms over een rol gezegd: 'In het palet van de personages hebben we nog een paar zwarte gezichten nodig'", voert Polat als voorbeeld aan. "Of je merkt dat een personage alleen in het leven is geroepen om er een grap over te maken."

"Ik heb zelf bijna nooit dit soort stereotyperende rollen geaccepteerd, maar ik sprak een regisseur of producent er ook niet op aan. Dat doe ik nu wel."