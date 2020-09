Collega's en bewonderaars hebben hun verdriet over de dood van Black Panther-acteur Chadwick Boseman kenbaar gemaakt. Lees hier een overzicht.

Productiebedrijf Marvel, waar Boseman mee samenwerkte voor onder meer de films Black Panther, Avengers: Endgame en Avengers: Infinity War, betuigt de familie van de aan darmkanker overleden acteur medeleven via Twitter.

Ook collega's van Boseman, zoals acteurs Don Cheadle, Brie Larson en Chris Evans, staan op sociale media uitvoerig stil bij het overlijden van hun vriend.

'Over welke andere koning kan ik ze nog iets vertellen?'

Actrice Zoë Saldana deelt, eveneens op Twitter, dat ze haar kinderen moet vertellen dat koning T'Challa (het personage dat Boseman in Black Panther speelde, red.) is overleden. "Over welke andere koning kan ik ze nog iets vertellen?"

"Hij bracht een enorme kracht, waardigheid en diepte in zijn rol in Black Panther en rekende af met mythes en stereotypen", laat de hoogste baas van Disney, Robert Iger, weten.

'Zijn leven heeft een verschil gemaakt'

Het nieuws heeft ook kopstukken in de Amerikaanse politiek geraakt. Zo zegt de Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden dat Boseman "een hele generatie heeft geïnspireerd". "Jill (echtgenote van Biden, red.) en ik bidden voor zijn familie."

Bidens running mate Kamala Harris sluit zich aan bij zijn woorden en schrijft: "Chadwick is te snel overleden, maar zijn leven heeft een verschil gemaakt."

Ma Rainey's Black Bottom is de laatste film waarin Boseman te zien zal zijn. Denzel Washington, die als producent aan de film meewerkte, zegt in een verklaring dat Boseman door zijn persoonlijkheid en de films waaraan hij heeft meegewerkt "voor altijd bij ons zal zijn".