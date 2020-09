Het dertigste seizoen van Goede Tijden, Slechte Tijden gaat maandag weer van start. De opnames verliepen wegens het coronavirus anders dan anders. Caroline De Bruijn (Janine) en Marly van der Velden (Nina) vertellen aan NU.nl hoe een gemiddelde 'GTST-dag' er op het moment uitziet.

Hoe was het om de opnames redelijk abrupt te moeten staken wegens de coronacrisis?



De Bruijn: "Dat was ongekend. GTST is een voortdenderende trein en ineens trekt er iemand aan de noodrem. Net als veel andere mensen dachten we in het begin dat het hooguit een paar weken zou duren, maar dat werd uiteindelijk zo'n drie maanden. Godzijdank konden we in juni weer een beetje opstarten, want er waren geen nieuwe afleveringen meer om uit te zenden. Dat is in de dertig jaar dat GTST bestaat nog niet voorgekomen."



Van der Velden (Nina): "Voor iedereen was dit een bizarre periode. We werden door het team wel goed op de hoogte gehouden van de situatie en wanneer verwacht werd dat we weer konden draaien. Wel fijn was dat ik zo de ruimte had om mijn dochtertjes op te vangen, omdat de scholen natuurlijk ook moesten sluiten."

Hoe gaan de opnames in hun werk? Worden jullie bijvoorbeeld regelmatig getest?

De Bruijn: "De nieuwe manier van draaien begint te wennen. In de studio zijn looproutes aangegeven en de crew moet de hele dag mondkapjes en handschoenen dragen. Wij als acteurs zijn aangemerkt als contactberoep en mogen iets dichter bij elkaar komen, al wordt dit zoveel mogelijk vermeden. We voelen ons uiteraard wel ongelofelijk verantwoordelijk, want als een van ons ziek wordt, ligt de hele productie plat. Iedereen is uiteraard enorm voorzichtig."

Van der Velden: "We worden niet getest, omdat de opnames het hele jaar doorgaan en we dan continu getest zouden moeten worden. Uiteraard krijgen we wel een test als we klachten hebben en blijven we dan thuis. We houden daarnaast afstand van elkaar en onze kleding wordt een dag van tevoren opgehangen, zodat het goed kan luchten en ventileren. De visagisten werken met mondkapjes en handschoenen, maar je kunt er ook voor kiezen om het zelf te doen. Als acteurs komen we iets dichter bij elkaar, maar intieme scènes zoals zoen- en vechtscènes doen we nu even niet. Een scène houdt eerder op dan normaal, of we doen net alsof we net intiem zijn geweest en komen bijvoorbeeld ontkleed de trap af gelopen."

Brengt 'het nieuwe normaal' een andere sfeer met zich mee op de set?

De Bruijn: "Het blijft gek om afstand van elkaar te moeten houden, even knuffelen met Marly (De Bruijns dochter in de serie) is er niet bij. Maar ik ben dolblij dat we weer kunnen draaien. Het lijkt erop dat het goed gaat, want het zou natuurlijk te erg zijn als we van het seizoen waarin we ons dertigjarig bestaan vieren niet iets geweldigs kunnen maken."

Van der Velden: "In het begin was het even gek en wennen. We kregen een eigen kleedkamer, hadden veel mensen met mondkapjes om ons heen en het was natuurlijk een uitdaging om toch iets spannends te maken van die intieme scènes zonder elkaar daadwerkelijk aan te raken. Hoe vreemd alles ook is, je went er ook weer aan. Alles voelt nu weer als vanouds."

Kunnen jullie vertellen of corona ook terugkomt in GTST? Wordt het benoemd?



Van der Velden: "Absoluut niet. Toen het virus net was uitgebroken is daar wel over nagedacht. In het dagelijks leven en op tv gaat het al heel veel over corona, GTST is juist een moment om even niet ermee bezig te zijn."

Ferry Doedens, die in de serie jullie zoon en broer speelt, verlaat eind dit jaar na zo'n elf jaar de serie. Gaan jullie hem missen?

Van der Velden: "Ik heb superlang met hem gewerkt, hij is mijn broertje natuurlijk. Gelukkig is hij er nu nog, maar ik ga hem mega missen. Voor mijn personage Nina is het ook jammer dat haar broer verdwijnt. Ik blijf Ferry zeker privé zien en ik weet zeker dat er een afscheidsfeestje komt, als dat kan."



De Bruijn: "We begrijpen de reden van zijn vertrek, maar vinden het allemaal erg jammer. Maar je weet nooit wat er in de toekomst gebeurt natuurlijk, er zijn wel vaker personages teruggekeerd tenslotte."