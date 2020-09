Het lovend ontvangen I May Destroy You verschijnt op Ziggo. Mulan is na lang wachten te zien op Disney+. En Amazon Prime komt met een documentairereeks over Fernando Alonso. Bekijk hieronder welke titels er in september op de verschillende streamingdiensten verschijnen.

Ziggo

I May Destroy You – 2 september

Na een wilde stapavond wordt twintiger Arabella wakker met vage herinneringen. Is ze daadwerkelijk verkracht, of beeldt ze zich dingen in? Het tragikomische I May Destroy You zoekt de verwarring en gevaren van seksuele vrijheid op. De serie werd door pers in binnen- en buitenland enthousiast ontvangen.

Godfather of Harlem – 10 september

In deze misdaadserie is Oscar-winnaar Forest Whitaker te zien als Bumpy Johnson, een beruchte gangster uit New York. Begin jaren zestig keert hij na een lange gevangenisstraf terug naar Harlem, waar inmiddels een nieuwe misdaadfamilie aan de macht is.

Dave – 10 september

Dave Burd, beter bekend als rapper Lil Dicky, speelt in deze comedyserie een fictieve versie van zichzelf. Hij is ervan overtuigd dat hij een beroemde hiphopartiest gaat worden, maar zijn vrienden hebben daar hun twijfels bij.

The Third Day seizoen 1 – 15 september

Deze miniserie gaat over een mysterieus eiland, waar de oorspronkelijke bewoners hun tradities koste wat kost willen voortzetten. Het eerste deel speelt zich af in de zomer, en heeft een hoofdrol voor Jude Law. Later dit jaar brengt Naomi Harris een bezoek aan het eiland in wintertijd. In oktober verschijnt er een aflevering die beide afleveringen moet verbinden.

Disney+

Mulan – 4 september

Na de onzekerheid over het coronavirus, besloot Disney om deze blockbuster direct naar haar streamingplatform te brengen. Het verhaal, over een Chinese vrouw die zichzelf als man vermomt om mee te vechten tegen de Hunnen, werd losjes gebaseerd op een oude legende. Disney maakte er eerder een animatiefilm over, nu is er een liveactionversie. Mulan is te huur voor 21,99 euro.

The One and Only Ivan – 11 september

Ivan is een gigantische gorilla die van kinds af aan in de mensenwereld heeft geleefd. Wanneer zijn kleine circus een babyolifantje verwelkomt, genaamd Ruby, beseft hij dat de jungle zijn echte thuis is. Hij begint een plan te smeden met de andere dieren om van hun eigenaar te ontsnappen, gespeeld door Bryan Cranston. Ook met de stemmen van Angelina Jolie, Sam Rockwell en Danny DeVito.

Becoming seizoen 1 – 18 september

Basketballegende LeBron James produceert deze docuserie, die elke aflevering het inspirerende verhaal vertelt van een jonge opkomende ster. Daarbij komen zowel sporters als acteurs aan bod.

Amazon Prime

The Boys seizoen 2 – 4 september

Een kleine groep mensen – onder leiding van Karl Urban – wil wraak nemen tegen de superhelden die hun levens verpest hebben. Extreem geweld en humor worden daarbij afgewisseld. Onlangs werd bekend dat er ook een derde seizoen van The Boys komt.

Fernando – 25 september

Deze vijfdelige docuserie gaat over de Spaanse autocoureur Fernando Alonso, oud-wereldkampioen van de Formule 1. Zijn deelnames aan de Indy 500 en de Dakar Rally komen onder meer aan bod, terwijl zijn manager en familie vertellen over Alonso's leven buiten de schijnwerpers.

