Schrijver Joe Ruby, de bedenker van de animatieserie Scooby-Doo, is woensdag op 87-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Variety vrijdag.

Ruby kwam eind jaren zestig samen met Ken Spears met het idee voor de animatieserie over een detectiveteam dat samen met hun hond mysteries oplost. Tekenaar Iwao Takamoto zorgde voor de bekende animaties.

De reeks begon met twee seizoenen van Scooby-Doo, Where Are You! en kreeg later uiteenlopende vervolgen en spin-offs op televisie. Ook kwamen er bioscoopfilms, waaronder een liveactionversie in 2002. De nieuwste verfilming is Scoob!, een digitale animatiefilm die sinds begin juli in Nederland draait.

"Joe Ruby maakte zaterdagochtenden speciaal voor zo veel kinderen, inclusief mezelf", laat Sam Register, hoofd van Warner Bros. weten. "Scooby-Doo is meer dan vijftig jaar een geliefde compagnon geweest, en laat aan vele generaties een bron van inspiratie en entertainment na."

Ruby en Spears stonden met hun eigen productiebedrijf aan de wieg van verschillende animatieseries, zoals Dynomutt en Jabberjaw. Ruby werkte tot op hoge leeftijd door, bijvoorbeeld aan de animatieversie van Punky Brewster. Scooby-Doo bleef zijn grootste succes.

De schrijver was 63 jaar getrouwd met zijn vrouw Carole. Het koppel heeft vier kinderen en tien kleinkinderen.