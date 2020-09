De sciencefictionroman Sphere van Michael Crichton wordt bewerkt tot een HBO-serie. De serie Westworld, die eveneens op de zender te zien was, is ook gebaseerd op een boek van Crichton.

Sphere gaat over een groep wetenschappers die onderzoek doet naar een vreemd voertuig dat zich in de oceaan bevindt. Ze ontdekken dat het mogelijk om een buitenaards object gaat.

De serie wordt gemaakt door Denise Thé, die eerder als producent en schrijver betrokken was bij het derde seizoen van Westworld.

Het in 1987 verschenen boek Sphere werd eerder verfilmd. Maar de gelijknamige film uit 1998 met onder anderen Dustin Hoffman, Sharon Stone en Samuel L. Jackson werd geen succes.

Wie de hoofdrollen gaan spelen en wanneer de serie te zien zal zijn, is nog niet bekend.

Crichton, die in 2008 overleed, is auteur van meerdere bestsellers. Zo schreef hij ook het eveneens verfilmde Jurassic Park en The Great Train Robbery. Daarnaast is hij de bedenker van de succesvolle ziekenhuisserie ER.